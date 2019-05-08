قوى الأمن: تدابير سير لصيانة نفق المطار اعتبار من صباح يوم غد ولحين الإنتهاء

كشفت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بأعمال صيانة داخل ​نفق المطار​، على المسلك الممتد من خلدة باتجاه ​بيروت​، اعتبارًا من الساعة 10:00 من تاريخ 9 أيار 2019 ولحين الإنتهاء، وذلك من دون أن تؤدّي هذه الأشغال إلى منع أو تحويل السير في المحلة".

وركّزت في بلاغ، على أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور".