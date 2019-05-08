فريد هيكل الخازن: في المنصورية وفِي الخارجية اداء سلطوي إمبراطوري مهين

اشار النائب ​فريد هيكل الخازن​ في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "في ​المنصورية​ وفِي الخارجية اداء سلطوي إمبراطوري مهين، ذكّرونا بأيام جمال باشا السفّاح".

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