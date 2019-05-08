قوى الأمن: توقيف 93 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 1129 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 93 مطلوبًا في تاريخ يوم أمس 7 أيار 2019، بجرائم مختلفة، هي: ​مخدرات​، سرقة، سلب و​إطلاق نار​".

وأفادت بـ"ضبط 1129 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".