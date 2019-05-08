رفول: انه زمن الوقف النهائي للهدر والقضاء على الفاسدين

أكد مستشار ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، ​بيار رفول​، خلال لقاء حواري نظمتت هيئة اجدبرا في ​التيار الوطني الحر​ ان "كل انسان له حريته وكرامته التي لا يكسرها احد فالحرية والكرامة هما سر الحياة".

ثم نقل تحيات الرئيس عون الى كل فرد، مطمئنا الحضور بأن "كل الشائعات هي نفاق وجزء من خطة مبرمجة من قبل الذين يريدون ​لبنان​ محكوما بالفاسدين والعصابات".

وقال: "لا شك اننا نعيش ظرفا اقتصاديا دقيقا الا اننا سنخرج منه ابتداء من هذا العام. إنه زمن عصر النفقات، نعم، زمن الوقف النهائي للهدر و​القضاء​ على الفاسدين ونحن بصدد انجاز قانون استعادة الدين المسروق".

ثم عرض لمسيرة الرئيس عون وتناول علاقته به منذ بداياتها وقال: "حلم وطن، نعم، من لا حلم له لا يتمكن من التقدم خطوة الى الامام، ونحن حلمنا مع الرئيس عون ببناء وطن قوي ودولة قوية ولم تكن السلطة هدفنا ولا الثروة وهكذا فكل من يريد ان يسير بجانب الرئيس عون يجب ان يكون كالبلور".

أضاف: "نحن التيار الوحيد الذي ولد من رحم المعاناة وتربينا في كنف ​الجيش اللبناني​ ومنه تعلمنا مبادىء الشرف والتضحية والوفاء ونحن الحالة اللبنانية الصافية".