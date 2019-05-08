بنس: حزب الله يعمل على توسيع شبكته الخطرة في فنزويلا

اتهم نائب الرئيس الأميركي، ​مايك بنس​، ​إيران​ بـ"السعي لإنشاء قاعدة آمنة للإرهابيين في ​فنزويلا​"، واصفا سلطات كاراكاس بأنها تشكل "أكبر خطر على السلام في نصف الكرة الغربي".

وفي كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي السنوي لبلدان ​أميركا​ الشمالية والجنوبية في ​واشنطن​، لفت الى أن "​النظام الإيراني​ يتعاون مع النظام الفاسد في فنزويلا لإنشاء قاعدة آمنة للإرهابيين. ويعمل ​حزب الله​ على توسيع شبكته الخطرة في فنزويلا".

ورأى أنه "من الواضح أيضا أن ​روسيا​ تحتاج إلى مواقع في نصف الكرة هذا وفي فنزويلا"، مشيرا إلى أن "روسيا تلعب دور "مانح الأمل الأخير بالنسبة للسلطات الفنزويلية".

كما دعا بنس الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، من جديد للاستقالة، قائلا: "إن الصراع في فنزويلا هو الصراع بين الدكتاتورية والديمقراطية. ويعد نيكولاس مادورو الدكتاتور الذي ليس لديه أي حق في السلطة، ويجب أن يستقيل".