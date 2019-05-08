بنس: حزب الله يعمل على توسيع شبكته الخطرة في فنزويلا

اتهم نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إيران بـ"السعي لإنشاء قاعدة آمنة للإرهابيين في فنزويلا"، واصفا سلطات كاراكاس بأنها تشكل "أكبر خطر على السلام في نصف الكرة الغربي".
وفي كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي السنوي لبلدان أميركا الشمالية والجنوبية في واشنطن، لفت الى أن "النظام الإيراني يتعاون مع النظام الفاسد في فنزويلا لإنشاء قاعدة آمنة للإرهابيين. ويعمل حزب الله على توسيع شبكته الخطرة في فنزويلا".
ورأى أنه "من الواضح أيضا أن روسيا تحتاج إلى مواقع في نصف الكرة هذا وفي فنزويلا"، مشيرا إلى أن "روسيا تلعب دور "مانح الأمل الأخير بالنسبة للسلطات الفنزويلية".
كما دعا بنس الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، من جديد للاستقالة، قائلا: "إن الصراع في فنزويلا هو الصراع بين الدكتاتورية والديمقراطية. ويعد نيكولاس مادورو الدكتاتور الذي ليس لديه أي حق في السلطة، ويجب أن يستقيل".
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