أعلن التلفزيون الرسمي في باكستان، "مقتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح 24 آخرون في انفجار في لاهور، ثاني أكبر المدن الباكستانية".
ولا تزال الشرطة تسعى لتحديد طبيعة الانفجار الّذي وقع قرب بوابة الدخول المخصّصة للنساء إلى مزار "داتا دربار" الصوفي الّذي يعود للقرن الحادي عشر، أحد أكبر المزارات الصوفية في جنوب آسيا.
وتناثر حطام السيارات على الرصيف قرب المزار، فيما هرع المسعفون إلى مكان الانفجار وسط انتشار قوات الأمن المسلحة في المنطقة.
وكان قد تعرّض المزار للاستهداف في هجوم انتحاري عام 2010، أدّى إلى مقتل أكثر من 40 شخصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 قتلى على الأقل و24 جريحا في الانفجار بمزار صوفي في لاهور الباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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