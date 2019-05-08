5 قتلى على الأقل و24 جريحا في الانفجار بمزار صوفي في لاهور الباكستانية

أعلن التلفزيون الرسمي في ​باكستان​، "مقتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح 24 آخرون في ​انفجار​ في لاهور، ثاني أكبر المدن الباكستانية".

ولا تزال الشرطة تسعى لتحديد طبيعة الانفجار الّذي وقع قرب بوابة الدخول المخصّصة للنساء إلى مزار "داتا دربار" الصوفي الّذي يعود للقرن الحادي عشر، أحد أكبر المزارات الصوفية في جنوب آسيا.

وتناثر حطام السيارات على الرصيف قرب المزار، فيما هرع المسعفون إلى مكان الانفجار وسط انتشار قوات الأمن المسلحة في المنطقة.

وكان قد تعرّض المزار للاستهداف في هجوم انتحاري عام 2010، أدّى إلى مقتل أكثر من 40 شخصًا.