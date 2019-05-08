"البيت الأبيض" رحب بالإفراج عن صحافيي "رويترز" من السجن في ميانمار

أعلن "البيت الأبيض"، "أنّه يرحّب بالإفراج عن صحافيي وكالة "رويترز" وا لون وتشاو سو أو"، اللذين كانا مسجونين في ميانمار لأكثر من عام.
ولفت في بيان، إلى أنّ "الصحافيَين أمضيا في السجن أكثر من 500 يوم منذ كانون الأول 2017 بسبب تغطية الفظائع الّتي ارتكبت بحقّ الروهينغا. نشعر بالسعادة لأنهما سيعودان لأسرتيهما"، مركّزًا على "أنّنا نأمل أن ينال صحافيون آخرون مسجونون في بورما (ميانمار) حريتهم".
وكان قد أُطلق سراح الصحافيين من سجن على مشارف يانجون، أمس الثلثاء، بعد أن أمضيا 500 يوم خلف القضبان. وهما كانا قد أُدينا في أيلول الماضي وحكم عليهما بالسجن سبعة أعوام لانتهاك قانون الأسرار الرسمية، في قضية تاريخية أثارت تساؤلات بشأن انتقال البلاد إلى الديمقراطية.
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