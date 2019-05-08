الصحة العالمية: 34 ألف إصابة بالحصبة بأوروبا هذا العام

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، أن "أكثر من 34 ألف شخص أصيبوا ب​الحصبة​ في أنحاء ​أوروبا​ في أول شهرين من العام الحالي وكانت معظم ال​حالات​ في ​أوكرانيا​ وحثت السلطات على ضرورة تطعيم الأشخاص المعرضين للإصابة بالمرض"، موضحة أن "عدد الوفيات بلغ 13 حالة ضمن 34300 حالة إصابة في 42 دولة في المنطقة الأوروبية حيث أدى الفيروس لحالات وفاة في أوكرانيا التي تشهد تفش للمرض وكذلك في ​رومانيا​ و​ألبانيا​".

وحذرت المنظمة في بيان من أن "حالات التفشي قد تواصل الانتشار"، مشيرة الى أنه "إذا لم يكن التعامل مع التفشي شاملا وفي الوقت الملائم فسوف يشق الفيروس طريقه نحو المزيد من الجيوب للأفراد المهددين وقد يمتد إلى بلدان أخرى داخل وخارج المنطقة".

ودعت سلطات الصحة المحلية في أنحاء المنطقة للتركيز على جهود ضمان حصول جميع فئات السكان على اللقاحات، لافتة الى أن "التأثير على ​الصحة العامة​ سيستمر حتى يتم السيطرة على بؤر التفشي الراهنة ويتعين على سلطات الصحة تحديد من تخلفوا عن التطعيم في السابق وإتاحة اللقاحات المطلوبة لهم".