اكدت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ انه "إذا لم تلتزم ​إيران​ بتعهداتها في ​الاتفاق النووي​ فسنعود لنظام العقوبات". وكانت ايران قررت في وقت سابق اليوم وقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب كما تعهدت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأمهلت طهران الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (المانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) "60 يوما" لكي "تجعل تعهداتها عملانية وخصوصا في قطاعي النفط والمصارف" تحت طائلة عدول ايران عن تطبيق تعهدات أخرى واردة في الاتفاق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية فرنسا: إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي فسنعود لنظام العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.