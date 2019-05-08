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عناصر الأمن الإسباني تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات

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أيوب الخياطي 0 تبليغ

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تمكنت عناصر الأمن الإسباني، أمس الاثنين، من إحباط محاولة تهريب أزيد من 76 كيلوغراما من مخدر الحشيش إلى إسبانيا عبر ميناء الثغر المحتل.

وكشف موقع “el faro ceuta” أن العناصر الأمنية، أوقفت 4 أشخاص يحملون كميات مهمة من مخدر الحشيش، تبلغ قيمتها 120721 أورو، موزعة بعناية داخل سياراتهم، ومخبئة في خزانات الوقود، وفي مقود السيارة، وداخل الكراسي، وفي صندوق السيارة.

وأضاف الموقع ذاته أن الأمن الإسباني فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.

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