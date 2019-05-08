صيام زيان يثير الجدل داخل ثالث جلسات محاكمة بوعشرين

أثار صيام النقيب محمد زيان جدلا داخل جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، بعد أن اشتكى من الصيام قائلا: “دابا حنا كنعياو وكنبغيو نشربو ولكن صايمين”.
وردت النيابة العامة “بغا يشرب اللهم إني صائم”، وهو ما جعل زيان يرد عليه، ” أنا عندي 76 سنة وكنصوم، وأتمنى توصل للسن ديالي ونشوفك كتصوم”.
وطالب المحامي سعد السهلي، من رئاسة المحكمة بالتدخل لحماية النقيب زيان، من ما وصفه بمس بكرامة النقيب وتجريحه من النيابة العامة، ما جعل القاضي لحسن الطلفي يتدخل لإنهاء المشادات الكلامية بين الطرفين.
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