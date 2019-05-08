نجم برشلونة: ظهرنا كلاعبين صغار أمام ليفربول!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى نجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، استيائه بعد الخسارة أمام ليفربول الإنجليزي بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن مرحلة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والخروج من البطولة.

وذكر سواريز خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "يجب أن نوجه الكثير من الانتقادات لأنفسنا، فهذه المرة الثانية التي يتكرر فيها نفس الشيء، ولا يمكننا ارتكاب نفس الخطأ لعامين على التوالي، وهناك الكثير من الأمور لتقييمها والتفكير فيها".

وأضاف "ليفربول فعلوا ما أرادوا، وهو التسجيل مبكرًا، وكانوا مؤمنين بأنفسهم من اللحظة الأولى وحتى النهاية".

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وتابع "نحن نفس اللاعبين، والمدرب لعب بنفس تشكيلة الذهاب، وحاول أن يفعل الشيء نفسه، وعلينا أن نعتذر عن أدائنا والأشياء التي شاهدتها الجماهير".

وعن الهدف الرابع، أجاب "في هذا الهدف بدا وكأننا لاعبين صغار، فكان علينا أن نكون مستعدين لسيل الانتقادات الذي سيوجه إلينا من الآن".

واختتم: "نشعر بحزن شديد، والألم، فنحن لاعبين محترفين".