النائبة يزبك تبحث مع طلاب الطب امتحان مزاولة المهنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضمن الجهود المتواصلة في قضية امتحان مزاولة المهنة، عقدت النائبة عن تحالف الموحدة والتجمع، هبة يزبك، اجتماعا مفتوحا بالناصرة مع عدد من الطلاب حول امتحان الطب، أمس الثلاثاء.

وشارك بالاجتماع عدد من الطلاب بالإضافة إلى المحامي، محمد بدارنة، حيث استُعرضت مطالب واقتراحات الطلاب فيما يتعلق بامتحان الطب والدورة التحضيرية ولإطلاعهم على الخطوات الفعلية بهذا الشأن.

كما قامت النائبة يزبك بحتلنة الطلاب بالخطوات البرلمانية التي حدثت حتى اللحظة.

وقام الطلاب بطرح ملاحظاتهم على امتحان الطب بشكل عام وعلى الامتحان الأخير بشكل خاص.

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وجرى في نهاية الاجتماع وضع خطة عمل بالمسار البرلماني بالإضافة إلى المسار القضائي والعمل الجماعي للطلاب.

وقالت النائبة يزبك: "نضع قضايا التعليم على رأس سلم أولوياتنا البرلمانية، ونؤكد أننا نريد أطباء بمهنية عالية، ولكن الملاحظ وجود إشكالية جدية بامتحان الطب الأخير والظروف المحيطة به حيث أن المتضررين بشكل كبير هم من الطلاب العرب".

وأكدت أنه "سنعمل كل ما بوسعنا وبكل الوسائل المتاحة لتحقيق مطالب طلابنا".