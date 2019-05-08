النقب: مصرع شاب متأثرا بإصابته بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن عند منتصف الليل، في مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، عن وفاة الشاب رزق ناصر ابنيه (35 عاما)، من سكان قرية وادي النعم في النقب، متأثرا بالجروح التي أصيب بها، مساء الثلاثاء، بحادث طرق.

وأصيب ناصر بجروح حرجة في حادث طرق وقع مساء يوم الثلاثاء، على الشارع الرئيسي المحاذي لمدينة الخليل بالضفة الغربية، وذلك جراء تصادم بين مركبته وشاحنة فلسطينية، كما أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص.

ووصلت لمكان الحادث طواقم إسعاف التي قدمت العلاجات الميدانية الأولية للجرحى، فيما نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء 3 جرحى وصفت جراح أحدهم بالخطيرة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، حيث أقر الطاقم الطبية وفاة ناصر تاركا خلفة زوجة ثاكل ورضيع.