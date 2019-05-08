قتلى وجرحى بهجوم انتحاري في لاهور بباكستان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح 15 آخرون في انفجار في لاهور ثاني أكبر المدن الباكستانية صباح اليوم الأربعاء، ثالث أيام شهر رمضان، وفق التلفزيون الرسمي.
وأكدت شرطة المدينة الواقعة شرقا وقوع الانفجار، فيما أظهرت مشاهد التلفزيون سيارات مدمرة وفرق الإنقاذ في مكان الانفجار. وأعلنت مقتل أربعة من الشرطة وجرح آخرين بهجوم يعتقد أنه انتحاري.
وقال المتحدث باسم شرطة إقليم البنجاب نياب حيدر، إن الانفجار وقع قرب مزار داتا دربار الصوفي، وأسفر عن إصابة عدة أشخاص بينهم أفراد من الشرطة.
ووقع الانفجار في منطقة مكتظة في المدينة قرب بوابة الدخول المخصصة للنساء إلى مزار داتا دربار الصوفي الذي يعود للقرن الحادي عشر، أحد أكبر المزارات الصوفية في جنوب آسيا، وفق الشرطة والتلفزيون.
وكان المزار قد تعرض للاستهداف في هجوم انتحاري عام 2010 أودى بأكثر من 40 شخصا، ويخضع لحراسة أمنية مشددة.
وأكدت شرطة المدينة الواقعة شرقا وقوع الانفجار دون تحديد عدد الإصابات. وأظهرت مشاهد التلفزيون سيارات مدمرة وفرق الإنفاد في المكان.
وقال المسؤول في الشرطة المحلية محمد كاشف إن الانفجار قد يكون نجم عن "هجوم انتحاري استهدف سيارة مسؤولين أمنيين".
وأضاف "نسعى للحصول على مزيد من التفاصيل من مكان الحادث".
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