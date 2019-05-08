انت الان تتابع تفاصيل خبر إعفاء 4 قيادات بالسودان وتقييد حركة مدير المخابرات السابق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 08:48 صباحاً - أعفى المجلس العسكري في السودان، الثلاثاء، أربعة مسؤولين في المؤسسات الحكومية وعين خلفاً لهم، فيما وضع المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات، صلاح قوش، قيد الإقامة الجبرية.

وقال المجلس العسكري في بيان له، أمس، إن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، أصدر عدة قرارات أعفي بموجبها محمد عبدالرحمن محمد مختار، الأمين العام لديوان الزكاة، وقرر تعيين محمد بابكر إبراهيم خلفاً له.

كما قرر إعفاء فاطمة فضل، المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي، وتعيين سيف الدين محمد أحمد خلفاً لها.

وبحسب البيان، أعفى المجلس إيمان سالم، المفوض العام للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، وقرر تعيين حورية عبدالمحسن خلفاً لها.

كما أعفى طلال مهدي المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، واختار بشير الماحي خلفاً له.

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من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، أن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق وضع قيد الإقامة الجبرية، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية متواصلة احتجاجاً على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء منذ 19 ديسمبر الماضي.

وشكل قادة الجيش مجلساً انتقالياً من 10 عسكريين -رئيس ونائب و8 أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

ومنذ 6 أبريل الجاري، يعتصم آلاف المحتجين، أمام مقر قيادة الجيش، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.

وكانت شددت المعارضة السودانية، التي تقودها "قوى إعلان الحرية والتغيير"، مراراً على ضرورة إقالة كل رموز نظام الرئيس المعزول، ومحاسبة المسؤولين "الذين أشرفوا على قتل 90 متظاهراً خلال فترة الاحتجاجات وما زالوا طلقاء"، خاصة منهم مدير الأمن والمخابرات السابق، الذي استقال من منصبه منذ عدة أيام.