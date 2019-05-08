ايران تعلن تخليها عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي

واضافت ان "نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيبلغ سفراء بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا خلال اجتماع بمقر الخارجية الإيرانية، بقرارات طهران".
ولفتت "إرنا" إلى أن "هذا التراجع عن جزء من الالتزامات سيكون الخطوة الأولى من قبل طهران ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق و"عدم تمسك الدول الأوروبية بالتزاماتها".
واوضحت ان "إيران ستعود إلى تنفيذ التزاماتها بالكامل في حال اتخذت الدول الخمس في غضون شهرين إجراءات لتنفيذ الاتفاق"، مبينة ان "إيران ستقوم بخطوة ثانية في حال عدم اتخاذ الدول الخمس أي إجراءات".
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