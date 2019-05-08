وأشار روحاني إلى أن "الأوروبيون وعدونا بملء فراغ انسحاب واشنطن ولم يفوا بالتزاماتهم".
وكان روحاني قال في وقت سابق إن طهران بعثت يوم الأربعاء بخمس رسائل إلى الدول الأعضاء حولالاتفاق على البرنامج النووي الإيراني لتعليق تنفيذ جزء من الالتزامات.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية أن روحاني قد يعلن عن الإجراءات المضادة لطهران يوم الأربعاء فيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي العام الماضي من صفقة نووية.
ووفقا له، فإن الخطة، التي يمكن أن يعلنها روحاني، لا تعني في الوقت الحالي انسحاب إيران من الصفقة النووية، ومع ذلك، فقد يكون هذا إنهاء جزئيًا للوفاء الإيراني بالتزاماتها بموجب الاتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني يعلن عن توقف إيران عن بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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