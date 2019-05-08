روحاني يعلن عن توقف إيران عن بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب

وقال الرئيس خلال خطاب بث على قناة برس تي في "ستعلق إيران بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، وسيستمر 60 يومًا"، مؤكدا على أن "إيران ستقوم بخطوتين أخرتين إذا لم تأتي الدول الأعضاء في الاتفاق إلى طهران ويقوموا بسد الخلل والفجوة بيننا وبينهم".

وأشار روحاني إلى أن "الأوروبيون وعدونا بملء فراغ انسحاب واشنطن ولم يفوا بالتزاماتهم".



وكان روحاني قال في وقت سابق إن طهران بعثت يوم الأربعاء بخمس رسائل إلى الدول الأعضاء حولالاتفاق على البرنامج النووي الإيراني لتعليق تنفيذ جزء من الالتزامات.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية أن روحاني قد يعلن عن الإجراءات المضادة لطهران يوم الأربعاء فيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي العام الماضي من صفقة نووية.

ووفقا له، فإن الخطة، التي يمكن أن يعلنها روحاني، لا تعني في الوقت الحالي انسحاب إيران من الصفقة النووية، ومع ذلك، فقد يكون هذا إنهاء جزئيًا للوفاء الإيراني بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

