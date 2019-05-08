زعيم المعارضة التركية: قرار إعادة انتخابات إسطنبول "تخريب للقضاء"

قال زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن اللجنة العليا للانتخابات بقرار إعادة الاقتراع على منصب رئيس بلدية إسطنبول "قد خربت القوانين، والعدالة، والقضاء".

وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية، جاءت هذه التصريحات في كلمة ألقاها قليجدار أوغلو، أمام اجتماع للكتلة النيابية لحزبه بالبرلمان، الثلاثاء.



واعتبر أن القرار المذكور "انصياع من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، لأوامر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأضاف: "المشكلة خرجت عن كونها مشكلة رئاسة بلدية إسطنبول، بل أصبحت مشكلة ديمقراطية، وأخلاق، وضمير في كل تركيا".



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وقال زعيم المعارضة "الضمائر تغلي.. يجب أن نوقف ما يجري.. لكن الديمقراطية والعدالة ستفوز في الانتخابات".

قليجدار أوغلو أعلن ترشيح أكرم إمام أوغلو مجدداً لخوض انتخابات الإعادة في إسطنبول يوم 23 يونيو/حزيران المقبل، داعياً سكان إسطنبول إلى تحكيم ضمائرهم، وانتخاب مرشح حزبه لرئاسة البلدية.

وأعرب عن اعتقاده أن إمام أوغلو سيفوز مجدداً، مضيفاً "إمام أوغلو ليس مرشح حزب الشعب الجمهوري فحسب، بل هو منذ هذه الساعة مرشح لـ16 مليوناً من سكان إسطنبول”.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، الإثنين، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها يوم 23 يونيو/حزيران المقبل، بناء على الطعن الذى قدمه حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، في أبريل/نيسان الماضي.