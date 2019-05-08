أردوغان يختار يلدريم مجددا لإعادة انتخابات إسطنبول

استقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الدفع بمرشحه السابق للانتخابات المحلية على منصب رئيس بلدية إسطنبول بن علي يلدريم، لخوض جولة الإعادة على نفس المنصب يوم 23 يونيو/تموز المقبل.

وبحسب عدد من وسائل الإعلام المحلية، جاء الاستقرار على الدفع بنفس المرشح، خلال اجتماع طارئ عقده أردوغان مع أعضاء مؤسسة الكفاءات المهنية التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وقرر الاجتماع كذلك وضع استراتيجية جديدة لإدارة الانتخابات، واستغلال جميع الطاقات طيلة الفترة المقبلة لتحقيق الهدف منها.



الاجتماع الطارئ جاء غداة قرار مثير للجدل أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، ونص على إلغاء انتخابات إسطنبول على منصب رئيس بلدية المدينة الكبرى، وإعادتها مجدداً في 23 يونيو/تموز المقبل.

وخلال الآونة الأخيرة، تحدثت تقارير عن أن بن علي يلدريم يشعر بالاستياء من طريقة إدارة إردوغان للدعاية الانتخابية بالانتخابات المحلية التي أجريت يوم 31 مارس/آذار الماضي.



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وبحسب التقارير ذاتها، فإن قادة العدالة والتنمية يدركون أن قرار تغيير يلدريم لن يصب في مصلحة الحزب، وسيبطل ادعاءاتهم بأن خسارة إسطنبول كانت بسبب التزوير والتلاعب في الأصوات، لكن لأن الحزب لم يختر شخصية مناسبة لخوض المعركة الانتخابية.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن يلدريم يشعر بالانزعاج من عمليات الاعتراض على نتائج الانتخابات التي حسمتها المعارض، حتى إنه لا يرغب في الترشح مجدداً، وإن وافق على رغبة الحزب فذلك سيكون على مضض.

وفي الانتخابات الأخيرة مني الحزب الحاكم بزعامة أردوغان بخسارة كبيرة في المدن الكبرى مثل مدينة إسطنبول التي فاز برئاسة بلديتها مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، الذي حصل على 4 ملايين و169 ألفاً و765 صوتاً بفارق يقدر بـ13 ألفاً و729 صوتاً عن منافسه مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم الذي حصل على 4 ملايين و156 ألفاً و36 صوتاً.



