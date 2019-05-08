قتلى وجرحى بانفجار قرب مزار صوفي في لاهور الباكستانية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صورة متداولة لقوات باكستانية في موقع الهجوم
لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، بينهم ثلاثة رجال شرطة، فيما أصيب العشرات في انفجار وقع صباح الأربعاء قرب مزار صوفي كبير في مدينة لاهور الباكستانية.
وذكرت وسائل إعلام محلية باكستانية أن الانفجار استهدف سيارة تقل قوة النخبة التابعة لشرطة البنجاب.
وقال متحدث باسم شرطة إقليم البنجاب إن الانفجار وقع قرب مزار "داتا دربار" أحد أكبر المزارات في جنوب آسيا، وأسفر عن إصابة عدة أشخاص بينهم أفراد من الشرطة.
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