إيران تتّنصل من بعض التزاماتها بالاتفاق النووي

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

أبلغت السلطات الإيرانية سفراء كل من بريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، صباح اليوم الأربعاء، بوقف بعض التزاماتها بالاتفاق النووي.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلم السفراء رسالة من الرئيس حسن روحاني تتضمن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران بوقف تنفيذ بعض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.