اخبار العالم

إيران تتّنصل من بعض التزاماتها بالاتفاق النووي

0 نشر
naser 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع إيران تتّنصل من بعض التزاماتها بالاتفاق النووي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

أبلغت السلطات الإيرانية سفراء كل من بريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، صباح اليوم الأربعاء، بوقف بعض التزاماتها بالاتفاق النووي.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلم السفراء رسالة من الرئيس حسن روحاني تتضمن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران بوقف تنفيذ بعض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تتّنصل من بعض التزاماتها بالاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا