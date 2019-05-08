الان تتابع الحوثي يتكّبد خسائر فادحة في محافظة البيضاء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صنعاء- الخليج 365:
أفشلت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التقدم في مديرية الزاهر جنوب غربي محافظة البيضاء وسط اليمن.
وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني أفشلت محاولة ميليشيا الحوثي في التقدم إلى ميمنة منطقة الحبج في آل حميقان بمديرية الزاهر بالمحافظة، وأجبرتها على التراجع بعد أن كبدتها خسائر كبيرة في القتلى والجرحى، وتدمير آليات قتالية لها.
وواصلت ميليشيا الحوثي الإرهابية بانتهاك اتفاق السويد بقصفها للمدنيين في قرى آل حميقان بشكل عشوائي دون وقوع أي خسائر.
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