3 قتلى و15 جريحًا في انفجار في لاهور في باكستان

اسماء السيد - لاهور: قتل ثلاثة أشخاص على الاقل وجرح 15 آخرون في انفجار في لاهور ثاني أكبر المدن الباكستانية الأربعاء ثاني أيام شهر رمضان، وفق التلفزيون الرسمي.

وقع الانفجار في منطقة مكتظة في المدينة قرب بوابة الدخول المخصصة للنساء إلى مزار داتا دربار الصوفي، الذي يعود إلى القرن الحادي عشر، أحد أكبر المزارات الصوفية في جنوب آسيا، وفق الشرطة والتلفزيون.

كان المزار قد تعرّض للاستهداف في هجوم انتحاري عام 2010، أودى بأكثر من 40 شخصًا، ويخضع لحراسة أمنية مشددة.

وأكدت شرطة المدينة الواقعة شرقًا وقوع الانفجار من دون تحديد عدد الإصابات. وأظهرت مشاهد التلفزيون سيارات مدمرة وفرق الإنقاذ في المكان.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية محمد كاشف إن الانفجار قد يكون نجم من "هجوم انتحاري استهدف سيارة مسؤولين أمنيين".

أضاف "نسعى إلى الحصول على مزيد من التفاصيل من مكان الحادث".