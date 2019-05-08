رغم "بريكست".. بريطانيا تؤكد المشاركة بالانتخابات الأوروبية

دبي - بواسطة محمد فارس تتفاوض الحكومة في لندن مع مختلف الأحزاب للإسراع بالخروج من الاتحاد الأوروبي؛ رغم ذلك ستشارك بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة أواخر الشهر الجاري، وذلك حسبما أكد نائب رئيسة الوزراء البريطانية. © Getty Images/AFP/T. Akmen Provided by Deutsche Welle

أعلن ديفيد ليدينغتون، نائب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن بريطانيا ستجري انتخابات البرلمان الأوروبي في 23 أيار/ مايو، بغض النظر عن نتائج المحادثات الجارية بين المعارضة والحكومة حول اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وتابع ليدينغتون: "نظراً للوقت القصير المتبقي...لن يكون ممكناً للأسف إنهاء عملية (بريكست) قبل الموعد المحدد قانونياً لانتخابات البرلمان الأوروبي"، وذلك في حديث تلفزيوني في لندن اليوم الثلاثاء (7 مايو/ أيار 2019). وقال ليدينغتون "أملنا حقاً أن نتمكن من تنظيم خروجنا من الاتحاد الأوروبي، والتوصل لاتفاق، حتى لا نضطر إلى إجراء هذه الانتخابات"، مضيفاً أن الحكومة تضاعف "الجهود والمحادثات مع النواب من كل الأحزاب حتى نضمن أن إرجاء بريكست لن يطول أكثر".

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وأكد نائب رئيسة الوزراء البريطانية: "لا نريد أن يستلم هؤلاء النواب الأوروبيون مقاعدهم في وقت نأمل بالتأكيد إنجاز الأمر قبل عطلة الصيف". وتابع "هذا يعني بذل الجهود والعمل بجد وتقديم تنازلات من كل الأحزاب السياسية والناشطين من معسكري البقاء والخروج".

وبعد إرجاء موعد بريكست مرتين، كانت الحكومة البريطانية تأمل إقرار اتفاق للخروج قبل موعد الاقتراع حتى تتجنب المشاركة في هذه الانتخابات. ويعقد البرلمان الأوروبي المنتخب جلسته الأولى في تموز/ يوليو، ويبدأ البرلمان البريطاني عطلته الصيفية في 20 تموز/ يوليو.

ص.ش/خ.س (أ ف ب، د ب أ)