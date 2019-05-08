شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشهاوى: شائعات الإخوان هدفها بث الفتنة وفقدان الثقة بين الشعب وقيادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوى مستشار كلية القادة والأركان، أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لنشر الشائعات باستمرار فى محاولة منها لبث الفتنة والتحريض على مؤسسات الدولة، مستخدمة إحدى أدوات الجيل الرابع لإحداث فقدان ثقة بين الشعب وقيادته السياسية.

وأضاف الشهاوى، أن الشائعات تكثر خلال هذه الأيام لتعطيل الشعب عن المسيرة والإنجاز لافتا إلى أن هذه الجماعات لا تكن الخير لمصر بل تقوم بنشر وترديد الشائعات من وقت لآخر بهدف إحداث الوقيعة مطالبا وسائل الإعلام بعدم نشر أى أخبار قبل التأكد من صحتها.

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وأكد الشهاوى، أن الجماعات الإرهابية لا تريد الخير لمصر لذا يجب على مؤسسات الدولة أن ترد وبسرعة على الشائعات التى تخرج تباعا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى مشيرا إلى أن مركز معلومات مجلس الوزراء يبذل مجهودا مضنيا فى الرد على هذه الشائعات دوريا.