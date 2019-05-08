شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مراجعات الإخوان: عنف التنظيم أبرز دوافع ترامب لاعتبار الجماعة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد طه، قائد مراجعات الإخوان فى السجون، أن أعمال العنف التى تورطت فيها جماعة الإخوان بعد سقوط حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وتورط شبابهم فى أعمال إرهابية ستكون أحد أبرز الأسباب التى ستدفع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.

وقال قائد مراجعات الإخوان فى السجون، أن ممارسات الإخوان بعد سقوط حكمهم وما وقع من أعمال عنف قامت بها الجماعة سوف يكون هو السبب الرئيسي لواشنطن لاتخاذ إجراءات ضد الجماعة.

وأوضح عماد طه، أن طبيعة مشروع الجماعة وأفكارها الذى يسعى للهيمنة وخلط الدين بالسياسة، واستخدام الدين كوسيلة للوصول لأهدافهم ستكون ضمن الأسباب التى ستجعل المجتمع الدولى يعادى الإخوان.