"خطة البرلمان" تلتقى "المالية" لحل أزمة موازنة التعليم وضخ 2 مليار بشكل عاجل

كتبت: إيمان على
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد اجتماعًا الأحد المقبل مع وزارة المالية، لحل جزء من أزمة وزارة التربية والتعليم بشأن الموازنة المالية لمشروع التعليم الجديد، موضحًا أن اللجنة تتفهم ما عانت منه الوزارة بشأن تنفيذ مشروعها.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن طارق شوقى وزير التربية والتعليم كان قد طرح فى اجتماع الأمس، أنه قام بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه دون صرف الزيادة فى الاعتمادات من وزارة...
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