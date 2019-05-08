"التموين" تعلن زيادة طرح اللحوم البلدية بالمجمعات.. والكيلو بـ110 جنيهات

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة طرح معدلات اللحوم الطازجة البلدية فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بنسبة من 40 إلى 50%، لتلبية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان الكريم، وطرح الكيلو بسعر 110 جنيهات، وكذلك طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيهًا واللحوم المجمدة بسعر 85 جنيهًا، بالإضافة إلى استمرار طرح الدواجن المجمدة وكافة السلع الغذائية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية يوميًا وبكميات كبيرة طوال الوقت...