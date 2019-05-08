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رئيس الأرجنتين دعا المعارضة إلى محادثات للتوافق على خطة تحقق الاستقرار الاقتصادي

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دعا الرئيس ​الأرجنتين​ي ماوريسيو ماكري، الّذي ترزح بلاده تحت ضغط أزمة اقتصادية، زعماء الأحزاب المعارضة إلى "مناقشة سلسلة إجراءات لتحقيق الاستقرار ​الاقتصاد​ي"، قبل ستة أشهر من ​الانتخابات الرئاسية​.

ولفت ماكري، في رسالة وجّهها إلى الزعماء السياسيين البارزين، بمن فيهم منافسته اليسارية ​كريستينا كيرشنر​، إلى أنّ "من الواضح أنّنا واجهنا مشاكل في الاتفاق على القضايا الأساسيّة لتنميتنا الاقتصادية. لذلك وفي كلّ مرّة تقترب فيها الانتخابات، تطفو الكثير من الشكوك حول مستقبلنا".

ودعاهم إلى "محادثات من أجل التوافق حول خطة من 10 نقاط لجعل الاقتصاد تحت السيطرة".

كما تمّت دعوة أصحاب العمل والنقابات ورؤساء الكنائس، إلى المشاركة في المناقشات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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