وزيرة خارجية كندا دعت كوبا لأن تكون جزءا من الحل في فنزويلا

حضّت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، كوبا على "الانضمام إلى دول "مجموعة ليما"، وإنهاء دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وركّزت في مؤتمر صحافي، على أنّه "لا ينبغي على كوبا أن تكون جزءًا من المشكلة في فنزويلا، بل أن تصبح جزءًا من الحل"، موضحةً أنّ "هذا شيء نحضّ عليه الكوبيين بقوّة". ولفتت إلى "أنّها تأمل أن يرى الكوبيون أنّ هذه هي المقاربة الصحيحة للشعب الفنزويلي وللمنطقة ولكوبا".
وتدعم فريلاند ومعظم وزراء خارجية 13 دولة في أميركا اللاتينية، تشكّل مع كندا "مجموعة ليما"، زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو الّذي أعلن نفسه رئيسًا انتقاليًّا.
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