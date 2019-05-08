أعلن ​المجلس العسكري​ الحاكم في ​السودان​ أنّ "الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع"، آخذًا على "قوى إعلان الحرية والتغيير"، إغفالها مصادر التشريع في الاقتراحات التي قدّمتها بشأن المرحلة الانتقالية المقترحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري في السودان: الشريعة يجب أن تبقى مصدر التشريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.