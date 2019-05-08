روحاني: انهيار الاتفاق النووي خطر على إيران والعالم

شدّد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، على أنّ "أعداء ​الاتفاق النووي​ مع إيران كرّسوا جلّ اهتمامهم لعرقلة تنفيذه منذ عام 2012"، لافتًا إلى أنّ "القوى الرجعية في ​الولايات المتحدة الأميركية​ والصهيونية مارسوا الضغوط لوقف تنفيذ الاتفاق".

وركّز في مؤتمر صحافي، على "أنّنا استنفذنا آليات الاتفاق، ومن الناحية القانونية قدّمنا كلّ ما هو مطلوب من إيران"، مؤكّدًا أنّ "انهيار الاتفاق النووي خطر على إيران والعالم". وأوضح أنّ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكّدت أنّ إيران التزمت بكلّ بنود الاتفاق النووي"، مبيّنًا أنّ "في إطار الاتفاق اليوم، سنقوم بأولى الخطوات لنا وهذا أمر بديهي وحقوقي".

وأعلن روحاني "أنّنا لم نخرج من الاتفاق النووي ولكنّنا نعلن خفض بعض التعهّدات بناءً على بنود الاتفاق"، مشيرًا إلى "أنّنا أمهلنا الجهات الـ5 المتبقية في الاتفاق النووي 60 يومًا لتنفيذ تعهّداتها". وكشف "أنّنا اتخذنا اليوم خطوتين هما وقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض ووقف بيع الماء الثقيل".