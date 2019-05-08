سلم نائب وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​ سفراء الدول الخمسة المشاركة في ​الاتفاق النووي​ ( ​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​الصين​ و​روسيا​) رسالة الرئيس الايراني حسن روحاني حول تخلي ايران عن بعض من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في 2015. كما أرسلت وزارة الخارجية الإيراني لممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني رسالة أخرى تتضمن تفاصيل القرار الإيراني.

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كانت هذه تفاصيل خبر ايران تبلغ الدول الخمس بقرارها التخلي عن بعض تعهدات الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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