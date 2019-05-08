جابر: المطلوب اليوم أن يكون هناك بالفعل اصلاح حقيقي هيكلي

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ الى ان "صرخة الناس في الشارع أدت الى اعادة النظر في ما سرّب عن ​الموازنة​ وأعتقد أن الطريقة الجديدة ستعتمد اي ستكون هناك دراسة في كل وزارة في كيفية اجراء التقشف".

واعتبر جابر في حديث اذاعي، ان الحديث عن التقشف لا يكفي وحده والمطلوب أن يكون هناك بالفعل اصلاح حقيقي هيكلي.