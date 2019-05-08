اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر الى ان "صرخة الناس في الشارع أدت الى اعادة النظر في ما سرّب عن الموازنة وأعتقد أن الطريقة الجديدة ستعتمد اي ستكون هناك دراسة في كل وزارة في كيفية اجراء التقشف".
واعتبر جابر في حديث اذاعي، ان الحديث عن التقشف لا يكفي وحده والمطلوب أن يكون هناك بالفعل اصلاح حقيقي هيكلي.
كانت هذه تفاصيل خبر جابر: المطلوب اليوم أن يكون هناك بالفعل اصلاح حقيقي هيكلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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