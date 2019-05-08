قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات ينشط في بيروت وجبل لبنان وضبط كمية منها بحوزته

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار متابعة ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي خطة عملها القاضية مكافحة ظاهرة تجارة وترويج ​المخدرات​ على جميع الأراضي اللبنانية، وفي سبيل الحدّ من هذه الظاهرة الّتي تطال آثارها السلبيّة شريحة كبيرة من الشباب، كثّفت القطعات الخاصّة التابعة لها جهودها، لكشف هوية المتورّطين بعملّيات التجارة والترويج وتوقيفهم".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على أثر ذلك، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام أحد الأشخاص بالعمل لصالح أحد تجار المخدرات في ​منطقة البقاع​. ونتيجة التحريات والاستقصاءات الّتي أُجريت، توصّلت إلى تحديد كامل هويّته، ويُدعى: "م. ا." وهو لبناني من مواليد عام 1996".

وبيّنت المديرية أنّ "في تاريخ 2 أيار 2019، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوة الخاصة التابعة لشعبة المعلومات من توقيفه في منطقة البوار على متن سيارة مستأجرة نوع "هيونداي- Grand I10" في أثناء قيامه بترويج المخدرات، وضُبطت بحوزته 43 كبسولة بلاستيكية تزن كلّ منها نصف غرام من ​الكوكايين​".

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وذكرت أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات منذ حوالي الشهر والنصف الشهر لصالح أحد التجار في منطقة البقاع، وأنّه استلم من هذا الأخير 55 كبسولة بلاستيكية من الكوكايين في المرّة الأخيرة في محلة الكيال- ​بعلبك​، على أن يقوم بترويجها في محافظتي ​بيروت​ و​جبل لبنان​، بعد أن يحدّد له التاجر الزبائن وأماكن الالتقاء بهم كالعادة، وأنّه كان يتقاضى من الزبائن مبلغ يتراوح بين 100 و200 ألف ليرة لبنانية بعد تسليمهم المخدرات؛ وبدوره يعطي التاجر المبالغ المالية ويتلقى منه بدل أتعابه".

كما لفتت إلى أنّ "المُقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".