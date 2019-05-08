أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، أنّ "كلّ التضامن مع الزملاء النواب أسامة سعد والياس حنكش، في وجه ما تعرّضوا له من مضايقات وممارسات، أثناء قيامهم بواجبهم ومؤازرتهم الديمقراطية لاحتجاجات الناس على بعض السياسات والقرارات".
وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "ومع الّذي حصل بالأمس في وزارة الخارجية، فهل وصلنا للدولة البوليسية؟".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله أعلن تضامنه مع النائبين سعد وحنكش: هل وصلنا للدولة البوليسية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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