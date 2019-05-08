عبدالله أعلن تضامنه مع النائبين سعد وحنكش: هل وصلنا للدولة البوليسية؟

أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، أنّ "كلّ التضامن مع الزملاء النواب ​أسامة سعد​ و​الياس حنكش​، في وجه ما تعرّضوا له من مضايقات وممارسات، أثناء قيامهم بواجبهم ومؤازرتهم الديمقراطية ل​احتجاجات​ الناس على بعض السياسات والقرارات".

وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "ومع الّذي حصل بالأمس في ​وزارة الخارجية​، فهل وصلنا للدولة البوليسية؟".