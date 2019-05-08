رئيس الصليب الأحمر: نحتاج إلى دعم الناس أكثر من أي وقت لتغطية خدماتنا

ركّز رئيس ​الصليب الأحمر اللبناني​ الدكتور ​انطوان الزغبي​، على أنّ "الصليب الأحمر يقدّم خدمات مجانيّة، إنّما لهذه الخدمات كلفة ونحتاج إلى دعم الناس أكثر من أيّ وقت مضى لتغطيتها".

وأوضح في حديث إذاعي، "أنّنا نسعى إلى إنشاء "مركز 140" لفرز العلاج الطارئ، ونرغب بأن نقوّي عملية نقل الدم، إلّا أنّ ارتكازنا يبقى على الحلقة الأولى في الطوارئ لا سيما لأنّ الناس تحتاج إليها". ولفت إلى أنّ "لدينا أكثر من 12 ألف متطوّع ونقدّم أكثر من 80 بالمئة من الإسعاف الأوّلي، ولكنّنا نحتاج إلى مساعدت الناس لنؤمّن تغطية 100 بالمئة، ونعتذر من الناس في هذا الأسبوع إن ضايقناهم على الطرق".