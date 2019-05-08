شدّد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "يا لها من إهانة بحقّ السلك الدبلوماسي اللبناني، عندما يسمح الوزير المسؤول باستباحة ​وزارة الخارجية​ من قِبل جهاز أمني يتصرّف مثل ميليشيا حزبية، وذلك لتغطية سفير عديم المسؤولية".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: يا لها من إهانة للسلك الدبلوماسي عندما يسمح وزير باستباحة "الخارجية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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