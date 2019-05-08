حواط: الاعتداء على النائب الياس حنكش لوقوفه الى جانب الناس في المنصورية مرفوض

اكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط ان "الاعتداء على الزميل النائب الياس حنكش لوقوفه الى جانب الناس في المنصورية مرفوض بكل المقاييس، وفيه سوء استعمال للقوة تجاه احد ممثّلي الأمة".
وشدد حواط في حديث اذاعي، على ان "الاعتداء على الناس ايضاً مرفوض، المنصورية لا ولن تكون مكسر عصا".
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