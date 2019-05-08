حواط: الاعتداء على النائب الياس حنكش لوقوفه الى جانب الناس في المنصورية مرفوض

اكد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد حواط​ ان "الاعتداء على الزميل النائب ​الياس حنكش​ لوقوفه الى جانب الناس في ​المنصورية​ مرفوض بكل المقاييس، وفيه سوء استعمال للقوة تجاه احد ممثّلي الأمة".

وشدد حواط في حديث اذاعي، على ان "الاعتداء على الناس ايضاً مرفوض، المنصورية لا ولن تكون مكسر عصا".