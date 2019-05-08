نيويورك تايمز: ترامب خسر أكثر من مليار دولار في الثمانينيات والتسعينيات

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خسر أكثر من مليار دولار على مدار عقد في الثمانينيات والتسعينيات، قبل دخوله عالم السياسة.

وبحسب تقرير الصحيفة الذي استند إلى نسخ من سجلات الضرائب الرسمية لترامب لدى دائرة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب)، فإن أعماله كانت "في وضع أكثر قتامة مما كان معروفا من قبل".

وذكرت الصحيفة أن ترامب سجل خسائر بلغت 1.17 مليار دولار بين عامي 1985 و 1994 ، بما في ذلك أكثر من 250 مليون دولار في عام 1990 ومثله تقريبا في عام 1991. وكانت الخسائر مرتفعة لدرجة أنه لم يدفع ضرائب لمدة ثمانية من تلك السنوات العشر.

ونشر تقرير الصحيفة في الوقت الذي يحاول فيه مشرعون ديمقراطيون الحصول على إقرارات ترامب الضريبية من عام 2013 إلى 2018.