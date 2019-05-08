إصابة 13 شخصا دهستهم سيارة غربي اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):
جرح 13 شخصا بينهم أطفال بعد أن صدمتهم سيارة في مقاطعة شيجا غربي اليابان صباح اليوم الأربعاء.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى محلي للعلاج.
وأضافت أن سائق السيارة صدم المجموعة المكونة من 13 من أطفال إحدى دور الحضانة وثلاثة من مقدمي الرعاية أثناء اصطفافهم عند تقاطع طرق في مدينة أوتسو صباح اليوم الأربعاء.
وتقول الشرطة إن بعض المصابين فقدوا الوعي.
ولم تشر السلطات إلى ما إذا كان الحادث متعمدا.
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