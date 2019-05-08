قتلى وجرحى في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح 15 آخرون في انفجار في لاهور ثاني أكبر المدن الباكستانية الأربعاء ، وفق التلفزيون الرسمي.

وأكدت شرطة المدينة الواقعة شرقاً وقوع الانفجار فيما أظهرت مشاهد التلفزيون سيارات مدمرة وفرق الانقاذ في مكان الانفجار.

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