بالصور.. هلع يخيم على وجوه الأمريكيين إثر حادث مدرسة كولورادو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شرطي يتحدث مع أولياء الأمور عقب حادث مدرسة كولورادو (أ.ف.ب)

سادت حالة من الخوف والرهبة على وجوه التلاميذ وأولياء الأمور أثناء حادث إطلاق النار الذي وقع داخل مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية، وأسفر عن مقتل طالب وإصابة 8 آخرين بجروح. وترصد "العين الإخبارية" عبر مجموعة من الصور، مشاهد الخوف التي أعقبت الهجوم، وأبرزتها وكالات الأنباء العالمية.









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