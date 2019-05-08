الاخبار: خليل تعهد بإيداع مليار و500 مليون ليرة في حساب مستشفى صيدا بمصرف لبنان

ذكرت "الاخبار" انه لم يحسم مصير ​إضراب​ موظفي ​مستشفى صيدا الحكومي​ رغم دخوله يومه التاسع احتجاجاً على تأخر الرواتب للشهر الثالث والخلاف مع الإدارة. رئيس لجنة الموظفين خليل كاعين أكد لـ "​الأخبار​" أن الإضراب مستمر "حتى نحصل على مستحقاتنا المالية بشكل فعلي، بعيداً عن الوعود الشفهية"، لافتاً إلى أن الإضراب "لا يعطل الأقسام الحيوية في المستشفى. إذ لا تزال أقسام الطوارئ والمختبر والأشعة وغسيل الكلى والتلاسيميا تواصل نشاطها المعتاد".

وعلمت "الأخبار" أن وزير الصحة ​جميل جبق​ تواصل أمس مع وزير المال ​علي حسن خليل​ الذي تعهد بإيداع مليار و500 مليون ليرة في حساب المستشفى في ​مصرف لبنان​ لدفع الرواتب. إلا أن موعد الإيداع لم يحدد بشكل واضح. فيما تعهد جبق بدوره بإيفاد لجنة من الوزارة للإجتماع بالموظفين والإستماع إلى مطالبهم والكشف ميدانياً على أحوال المستشفى