قطب نيابي للجمهورية: عون وبري والحريري اتفقوا على عدم المسّ برواتب اي قطاع

أشار قطب نيابي بارز لـ"الجمهورية" الى انّ ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ اتفقوا في لقائهم الأخير على "تدوير الزوايا" بما يسهّل إقرار ​الموازنة​ سريعاً من دون المسّ برواتب اي قطاع، وخصوصاً ذوي الدخل من مستوى ستة ملايين ليرة وما دون، على ان يحصل الخفض في قيمة الاعمال الاضافية التي يبلغ بعضها أحياناً 3 أضعاف الراتب، فضلاً عن توحيد المعايير والتعويضات في صناديق التعاضد وغيرها من المجالات المطروحة على مشرحة الخفض.

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