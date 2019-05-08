مقتل طالب بحادثة إطلاق النار داخل المدرسة بولاية كولورادو

اعلنت ​السلطات الأميركية​ إن حادث ​إطلاق النار​ الذي وقع بالقرب من مدرسة داخل مدرسة في مدينة دنفر بولاية كولورادو غرب ​الولايات المتحدة​ أسفرت عن مقتل طالب.

وأعلن قائد شرطة مقاطعة دوغلاس، توني سبورلوك، إنه تم القبض على اثنين من المشتبه بهم بعد إطلاق النار، مضيفا أن "المشتبه بهم من ​الطلاب​ في المدرسة، الأول ذكر بالغ والآخر يعتقد أنه حدث".

وفي وقت سابق، أعلنت ​الشرطة​ إصابة 8 أشخاص على الأقل بجروح في إطلاق النار مشيرة إلى أنها ما زالت تطارد مطلق أو مطلقي النار.

من جهته، أعلن قائد شرطة ضاحية دوغلاس إن "الوضع لا يزال يتطوّر"، مشيرا إلى أن عناصره ما زالوا يطاردون مطلق أو مطلقي النار.