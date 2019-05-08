مسؤول أممي: أي مبادرة لا تعترف بحل الدولتين لن تحقق السلام

اعتبر الممثل السامي للأمم المتحدة لـ"تحالف الحضارات" والمبعوث الأوروبي السابق لعملية السلام في ​الشرق الأوسط​، ​ميغل موراتينوس​، أن أي مبادرة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين "لا تعترف بحل الدولتين لن تحقق السلام"، داعياً إلى "​البناء​ على ما تحقق من مفاوضات سابقة وأن يشترك كل ​المجتمع الدولي​ في الحل، وألا يقتصر الأمر على طرف ثالث فقط".

وقال موراتينوس، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" إنه "لا يمتلك ​تفاصيل​ حول ما يطلق عليها ​صفقة القرن​، وإن كل ما لديه مجرد قراءة لما يتم طرحه".

وأكد أن "تحقيق السلام ممكن وهو ليس مجرد فكرة نتحدث عنها في الخيال وفقط، لكن الأمر يحتاج إلى انخراط الأطراف المعنية في سلام حقيقي يقوم على ما تم إنجازه في السابق وليس البداية من الصفر، وحتى يحدث هذا لا بد أن يهتم المجتمع الدولي بالكامل".