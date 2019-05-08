مصادر مصرفية للحياة: البلبلة المالية في الاسواق تراجعت بعد عودة المظفين للعمل

أكدت مصادر مصرفية لصحيفة "الحياة" أن البلبلة المالية التي شهدتها الأسواق المالية الثلثاء نتيجة ​إضراب​ موظفي مصرف ​لبنان​ الذي جرى تعليقه صباح أمس، تراجعت بعدما أدى عودة الموظفين إلى العمل إلى انتظام تزويد ​المصارف​ بالعملة اللبنانية وبالدولار نقدا وانتظمت التحويلات المالية من وإلى لبنان، وأعمال المقاصة للشيكات والتعامل بين المصارف عبر دائرة القطع في ​البنك المركزي​. كما أن الشائعات التي انتشرت في شكل عشوائي وتسببت بفوضى انحسرت أمس. وينتظر أن تعود ​بورصة بيروت​ إلى العمل كالمعتاد اليوم بعدما علقت نشاطاتها نتيجة إضراب ​المصرف المركزي​.

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