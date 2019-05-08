مصدر مقرب من مجلس القضاء الأعلى للشرق الاوسط: لن يقف مكتوف اليدين

علمت "الشرق الأوسط" أن رئيس مجلس ​القضاء​ الأعلى ​القاضي جان فهد​ سيحضر الاجتماع القضائي الموسّع اليوم، وسيطلع القضاة على ​الاتصالات​ التي أجراها بالقيادات السياسية، ونتائج لقائه مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​.

وأكد مصدر مقرّب من ​مجلس القضاء الأعلى​، لـ"الشرق الأوسط"، أن "مجلس القضاء لا يزال يتمنّى على القضاة القيام بمهامهم على أكمل وجه، انطلاقاً من دور القضاء المؤتمن على حقوق الناس".

وشدد على أن المجلس "لن يقف مكتوف اليدين حيال أي انتقاض من حقوق القضاة، وأن الأجواء التي لمسها القاضي فهد من المسؤولين إيجابية".

من جهته، أكد أحد أعضاء ​نادي القضاة​ لـ"الشرق الأوسط" أن "الاعتكاف التحذيري الذي بدأ يوم الجمعة الماضي كان ناجحاً والتزم به معظم القضاة، لكن القرار استثنى الجلسات التي يحاكم فيها موقوفون، والبت بطلبات ​إخلاء سبيل​ الموقوفين». وقال: «سندرس مقترحات ​الحكومة​ التي أعدتها في مشروع ​الموازنة​ قبل إرسالها إلى ​المجلس النيابي​، ونتخذ القرار المناسب بشأنها".